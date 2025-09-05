Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el despacho del congresista Roberto Sánchez

Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el despacho...

La expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo sería contratada como asesora de confianza nivel 8, cargo que incluye beneficios adicionales como gastos de alimentación, bono sindical y seguro privado

Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, sería designada como asesora personal de confianza de nivel 8 del congresista Roberto Sánchez. El cargo le permitiría percibir una remuneración superior a los diez mil soles mensuales, además de beneficios como gastos de alimentación, bono sindical y seguro privado.

La contratación se concretaría días después de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación, lo que le permite continuar su proceso judicial en libertad.

Los detalles del cargo

El congresista Roberto Sánchez presentó el Requerimiento de Personal número 10533 para formalizar la designación de Chávez. Según la normativa del Congreso, los asesores de nivel 8 cumplen funciones de apoyo técnico y político, incluyendo asesoría directa, elaboración de informes y acompañamiento en la labor parlamentaria.

El proceso administrativo es relativamente simple: no requiere concurso público y basta con presentar documentos básicos y una declaración jurada.

La remuneración prevista supera ampliamente el promedio del personal de apoyo parlamentario.

Expertos en administración pública señalan que, aunque legal, la contratación de exfuncionarios con procesos pendientes puede generar debate sobre la ética y la austeridad en el uso de recursos públicos.

La defensa del congresista Sánchez

Desde los exteriores de la clínica Cayetano Heredia, donde se encuentra internada Betssy Chávez, el congresista Roberto Sánchez defendió públicamente su intención de contratarla. Aseguró que Chávez cuenta con la formación profesional necesaria, incluyendo título y maestría, y destacó que la designación busca garantizar un soporte técnico y profesional para las labores parlamentarias.

«La doctora Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional, yo estaría contentísimo, evidentemente, para que sea un soporte profesional en mi despacho parlamentario», comentó Sánchez.

El congresista enfatizó que la incorporación de Chávez es totalmente legal y constitucional, y que cumple con los requisitos establecidos por el Congreso para los asesores de nivel 8. «Cumple requisitos, es legal, es de ley, derecho constitucional ¿O alguien me lo va a impedir?», dijo el congresista.

Esta declaración refleja su posición firme respecto a proceder con la contratación pese a las críticas que puedan surgir por la situación judicial de Chávez.