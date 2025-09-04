Vizcarra sale libre tras 20 días de prisión preventiva por casos de corrupción

Poder Judicial anuló los cinco meses de cárcel que había dictado contra el expresidente Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El expresidente Martín Vizcarra recuperó su libertad este jueves tras permanecer 20 días en prisión preventiva por los presuntos actos de corrupción en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló los cinco meses de prisión preventiva dictados en primera instancia. Vizcarra afronta un juicio oral por presuntamente haber recibido 2.3 millones de soles en coimas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

La salida del penal

Poco después de las 3 p.m. del jueves, Vizcarra salió por la puerta principal de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). Simpatizantes llegaron hasta Ate con banderolas y pancartas para celebrar la liberación del exmandatario. El Instituto Nacional Penitenciario confirmó la excarcelación en cumplimiento de lo ordenado por la sala de apelaciones.

El INPE precisó que «en todos los casos, para proceder a una excarcelación, el INPE se ciñe a los protocolos establecidos en sus normativas internas, conforme a lo señalado en la Resolución Presidencial N.° 305-2008-INPE/P». La institución penitenciaria siguió los procedimientos establecidos para ejecutar la orden judicial.

Declaraciones tras la liberación

Vizcarra reiteró su respaldo al fallo que anuló su prisión preventiva. «Lo que viene ahora es continuar colaborando con la justicia como siempre lo he hecho. Voy a estar asistiendo a todas las citaciones del Poder Judicial, como siempre lo he hecho», declaró ante la prensa. El expresidente comentó que pasó 22 días preso porque «dentro del sistema de justicia hay operadores políticos».

También descartó cualquier posibilidad de salir del país. «No tengo impedimento de salida del país y voy a estar en el país, no me voy del país, no me voy a asilar, no me voy a fugar porque respeto a los que confían en mí y al sistema judicial peruano. Voy a estar aquí y es mi palabra de honor», insistió el exmandatario.

La decisión judicial

Un día antes de su liberación, Vizcarra había utilizado su cuenta de X (Twitter) para asegurar que se estaba corrigiendo un «error» con su internamiento. «Durante 21 días fui privado de mi libertad, enfrentando un traslado injustificado y atentatos a mi dignidad, que vulneraron mis derechos y generaron incertidumbre sobre mi integridad personal. Esta decisión del tribunal corrige un error que nunca debió cometerse», escribió en su red social.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró procedente la apelación presentada por la defensa legal de Vizcarra. Esta apelación se dirigía contra el fallo en primera instancia del juez Jorge Chávez Tamariz, quien había dictado cinco meses de prisión preventiva a pedido del Ministerio Público.

El paso por diferentes penales

Vizcarra recibió la restricción de manera presencial en una audiencia el 13 de agosto. Posteriormente fue trasladado al penal de Barbadillo por orden del INPE, donde permanecen también los expresidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Sin embargo, el INPE anuló esta clasificación inicial mediante una nueva junta que reclasificó a Vizcarra al penal Ancón II.

El expresidente permaneció varios días en Ancón II hasta que finalmente, con Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, se estableció que como expresidente le correspondía estar en Barbadillo. Este cambio de ubicación generó controversia sobre los criterios de clasificación penitenciaria para exmandatarios.

Los casos en su contra

El exmandatario afronta un juicio oral por presuntamente haber recibido 2.3 millones de soles en coimas de empresas constructoras. Estas coimas habrían sido recibidas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. Los casos específicos involucran presuntos actos de corrupción en Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.