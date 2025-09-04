Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigará a Delia Espinoza por archivar caso de Pablo Sánchez

Subcomisión Permanente rechaza pedido de fiscal de la Nación para anular 23 denuncias

La Subcomisión Permanente del Congreso rechazó la solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para anular procedimientos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre 23 denuncias. Tras el rechazo, se aprobó investigar a Espinoza por archivar una denuncia contra Pablo Sánchez, relacionada con una diligencia fiscal evitada en IDL Reporteros en 2019. También se dispuso investigar la denuncia de Espinoza contra Martín Vizcarra, Víctor Zamora y María Antonieta Alva por presunta colusión agravada.

Congreso rechaza pedido de nulidad de fiscal

La Comisión Permanente del Congreso rechazó el pedido de Delia Espinoza para declarar la nulidad de los procedimientos aplicados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre 23 denuncias. La decisión marca un enfrentamiento directo entre el Ministerio Público y el Poder Legislativo.

Lady Camones, titular de la SAC y congresista de Alianza para el Progreso, fundamentó el rechazo. «Las competencias del Ministerio Público están precisadas en el artículo 159 de la Constitución. En ninguna parte se le habilita (a su titular) a pretender desnaturalizar el procedimiento parlamentario», afirmó Camones.

La congresista añadió que presentar un recurso de nulidad no se encuentra recogido en el reglamento parlamentario. También señaló que no está previsto como el supuesto vicio que la Fiscalía de la Nación señala en sus escritos.

Críticas al timing de la solicitud fiscal

La exfiscal y legisladora Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, cuestionó el momento elegido por Espinoza para hacer su pedido. Echaíz argumentó que si la titular del Ministerio Público consideraba que la presencia de parlamentarios investigados en la SAC era objeto de nulidad, debió actuar antes.

La congresista sostuvo que Espinoza debió haber presentado las recusaciones contra los citados congresistas dentro del plazo correspondiente. Esta crítica apunta a un posible cálculo político tardío por parte de la fiscal de la Nación.

Investigación contra fiscal y exfuncionarios

La Comisión Permanente otorgó 15 días a la SAC para investigar la denuncia número 570 de Renovación Popular contra Espinoza. La acusación señala que archivó una denuncia contra Pablo Sánchez, quien evitó una diligencia fiscal en IDL Reporteros en 2019 a pedido de Gustavo Gorriti.

También se aprobó investigar la denuncia de Espinoza contra Martín Vizcarra, Víctor Zamora y María Antonieta Alva por presunta colusión agravada en agravio del Estado. Esta decisión muestra que el Congreso mantiene su agenda contra el gobierno anterior mientras investiga a quien los denuncia.