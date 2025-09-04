Selección Peruana eliminada del Mundial al caer goleados por Uruguay 3-0 en Montevideo

CARLOS HIDALGO

Triste final. La elección de Perú quedó eliminada oficialmente de ir al Repechaje y menos al Mundial 2026, al caer goleado por Uruguay 3-0 en el Estadio Centenario de Montevideo, en la peor actuación bajo la batuta de Óscar Ibáñez y no teniendo argumentos sólidos para al menos combatir a un rival que sin esforzarse mucho marcó una clara diferencia. Cerrará el martes ante Paraguay en Lima en las Clasificatorias.

A los 13’ Uruguay abrió la cuenta luego de un buena jugada de Arrascaeta que abrió el juego por derecha de Varela que conectó de cabeza Aguirre y mandar el balón a la red. En el complemento, Giorgian de Arrascaeta a los 57’ con un violento remate mandó el balón a la red para el 2-0 y a los 79’ Federico Viñas puso el definitivo 3-0

En otros partidos jugados simultáneamente, Argentina le ganó a Venezuela 3-0, Colombia hizo lo propio con Bolivia 3-0 y clásico al Mundial, mientras que Paraguay empató con Ecuador 0-0 y también estará en la justa mundialista.

ALINEACIONES

URUGUAY: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera, Piquerez; Valverde, Betancur, De Arrascaeta (Ugarte); Pellistri (Zalazar), Aguirre (Viñas) y Rodríguez. DT: M. Bielsa.

PERÚ: Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Noriega (Pretell), Yotún (Concha), Gonzales (Peña); Quevedo (Rivera), Ramos y Cabrera (Grimaldo). DT: O. Ibáñez.

ÁRBITRO: Facundo Tello (Argentina)

ESCENARIO: Estadio Centenario de Montevideo