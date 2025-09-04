Seis de siete seleccionados participantes por Conmebol clasificarían al Mundial del 2030

Una gran posibilidad. La FIFA le dio clasificación automática a los países de Argentina, Paraguay y Uruguay el 2030 junto a España, Portugal y Marruecos, quiénes organizarán el siguiente Campeonato Mundial.

El tema es que por Conmebol jugarán solo 7 selecciones, es decir participarán los seleccionados de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Chile. Hay una posibilidad aún no oficializada pero que podría darse que Sudamérica mantendría los seis cupos al Mundial.

Si se da ello, solo uno de estos siete países quedaría al margen del próximo Mundial. Si el de este 2026 a jugarse en los Estados Unidos, México y Canadá era factible de poder clasificar (6 directos y uno al Repechaje), el que viene el sistema de clasificación sería conveniente, y desde ya hay que pensar en una renovación de jugadores para la siguiente Eliminatoria, para volver a ver a la Bicolor en un Mundial por quinta vez en su historia.