Ronderos campesinos chicotean a gerente de Corpac por retrasos en aeropuerto de Jaén

Cerca de diez ronderos interceptaron al funcionario José Luis López Guzmán en la pista de aterrizaje para aplicar «justicia popular» tras múltiples incumplimientos en fechas de entrega



Las rondas campesinas de Jaén ejecutaron un castigo físico contra el gerente central de Administración y Finanzas de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis López Guzmán, por las constantes demoras en las obras del aeropuerto local. El funcionario recibió chicotazos en medio de la pista de aterrizaje mientras supervisaba los trabajos del proyecto. Corpac condenó el hecho como «violencia injustificable» y anunció acciones legales, aunque aseguró que las obras continuarán hasta su entrega programada para el 11 de septiembre.



Justicia popular en la pista de aterrizaje



Los ronderos interceptaron a López Guzmán directamente en la pista del aeropuerto de Jaén durante una visita de supervisión. Las imágenes captadas muestran cómo cerca de diez campesinos sujetan al funcionario para aplicar el castigo físico. El grupo evidenció su enojo tras años de promesas incumplidas sobre la conclusión de la obra aeroportuaria.

El alcalde provincial de Jaén, Francisco Delgado Rivera, se encontraba presente durante el incidente. Su presencia señala el respaldo de autoridades locales a las acciones de protesta campesina.



Reclamos por incumplimientos reiterados



Miguel Guevara, presidente de la Confederación de Rondas Campesinas y Nativas, justificó la acción como respuesta a la desidia estatal. «Se les planteó que si ustedes no van a cumplir, nosotros vamos a tomar el aeropuerto y es lo que se ha hecho el día de hoy. Porque ya estamos cansados de tanta burla en esta provincia de Jaén», declaró antes del castigo.



El dirigente rondero explicó los motivos del castigo físico. «Nosotros estamos haciendo la justicia popular, defendiendo los intereses del pueblo. Y como usted está a cargo de cuerpo, señor, en este momento nosotros, como costumbre de la ronda, le vamos a meter sus latigazos a usted, porque usted es el encargado», manifestó.



Las obras del aeropuerto han sufrido múltiples postergaciones desde su anuncio inicial. La entrega se programó originalmente para inicios de 2025, luego se trasladó a mayo, después a julio, posteriormente a agosto, sin que el proyecto se concrete hasta la fecha.



Corpac rechaza la acción y amenaza con medidas legales



La corporación estatal emitió un pronunciamiento expresando su «más enérgico rechazo» al hecho. Corpac atribuyó la responsabilidad del incidente al alcalde de Jaén, José Tapia, quien habría liderado al grupo de ronderos.



La empresa calificó el suceso como «un acto de violencia injustificable» motivado por «un uso político indebido» de autoridades municipales. Según Corpac, estas autoridades buscan «aprovecharse» de una obra que está próxima a concluirse.



«Este hecho ocurre justo cuando se va a iniciar el análisis de seguridad, un paso previo a la reanudación de vuelos, dado que identifica potenciales riesgos como daños a equipos e incidentes que puedan ocasionar lesiones a personas», indicaron en su comunicado.



Obras continuarán pese al conflicto



Pese al incidente con los ronderos, Corpac aseguró que las obras no se detendrán. La corporación mantiene la fecha de entrega programada para el jueves 11 de septiembre como plazo definitivo.



«Corpac hace un llamado al respeto institucional y a la legalidad, y advierte que los responsables de este acto deberán responder ante las autoridades competentes», concluyeron en su pronunciamiento oficial.