Poder Judicial: ANC realizará visita judicial a Corte de Puente Piedra-Ventanilla para supervisar desempeño funcional de jueces y auxiliares

• Se desarrollará del 9 al 11 de setiembre y estará liderada por el jefe de la ANC-PJ, Roberto Palacios Bran.

Como parte de las acciones de control y supervisión, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), que lidera el doctor Roberto Palacios Bran, junto a un equipo conformado por jueces de control y servidores, realizará una visita judicial ordinaria a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra-Ventanilla los días 09, 10 y 11 de setiembre de 2025.

La visita judicial, dispuesta mediante Resolución Jefatural N.° 222-2025-JN-ANC-PJ, tiene como finalidad supervisar el desempeño funcional de magistrados y auxiliares en los órganos jurisdiccionales, mesas de partes y áreas de recepción de quejas. Asimismo, se revisarán expedientes, libros y demás actuados administrativos.

El trabajo de supervisión también comprende la verificación del uso de equipos informáticos, la atención a los usuarios, la infraestructura y mobiliario asignado, así como otros procedimientos administrativos y condiciones de trabajo.

Recepción de quejas verbales

Como parte de la visita judicial extraordinaria, la ANC-PJ instalará un Módulo de Atención de Quejas Verbales en la sede CISAJ de la Corte de Puente Piedra – Ventanilla (Mz. L1 Lote 08 AAHH Bella Aurora- Ref. Paradero Fundición- Puente Piedra, a la altura del kilómetro 35.5 de la Panamericana Norte).

Los usuarios judiciales que adviertan alguna presunta irregularidad en sus procesos podrán acercarse con su DNI y el número de expediente judicial para presentar su queja verbal de manera directa.

Esta visita judicial forma parte de las estrategias institucionales de control preventivo y concurrente, orientadas a fortalecer la transparencia, la eficiencia e integridad en la administración de justicia, conforme a lo establecido en la Ley N.º 30943 y el Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y de Medidas de Prevención de la ANC-PJ.