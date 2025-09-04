Paraguay con el empate ante Ecuador 0-0 también aseguró boleto al Mundial 2026

En un partido muy disputado las Selecciones de Paraguay y Ecuador empataron 0-0, resultado que le permitió a los “guaraníes” asegurarse el boleto al Mundial 2026, donde ya los ecuatorianos habían lograd el objetivo en la anterior fecha doble de las Clasificatorias Sudamericanas.

El partido efectuado ante un Estadio “Defensores del Chaco” de Asunción totalmente lleno, Paraguay intentó hacer diferencia, pero se encontró con una férrea defensa del “Tri”, que por momentos incluso buscó la victoria.

En el complemento, las acciones siguieron parejas y al final ambos seleccionados se contentaron con el empate, que a Paraguay le bastó para celebrar la vuelta a un Mundial que no lo logra desde el año 2010 em Sudáfrica. El árbitro fue el brasileño Raphael Claus.

ALINEACIONES:

PARAGUAY: Fernández; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Cubas (Bobadilla), Gómez, Sosa (Kaku), Martínez (Galarza), Almirón y Sanabria (Arce). DT: G. Alfaro.

ECUADOR: Galíndez; Ordoñez, Pacho, Hincapie, Estupiñán (Torres); Alcívar, Vite (Mercado), Preciado, Angulo (Minda); Páez (Plata) y Valencia (Rodríguez). DT: S. Beccacece.

ÁRBITRO: Raphael Claus (Brasil)

ESCENARIO: Estadio Defensores del Chaco de Asunción