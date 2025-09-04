Ignacio Buse clasificó a semifinales del Challenger de Sevilla-España

Sigue dándonos satisfacciones. El tenista peruano Ignacio “Nacho” Buse (135 ATP) derrotó hoy jueves al español Carlos Taberner (99 ATP) por los cuartos de final del Challenger de Sevilla-España, por 2 sets a 0 con parciales de 6-3 y 6-2, y clasificó a las semifinales del torneo en mención.

Buse, que en la ronda anterior superó al también español Pablo Llamas, logró ganar en una hora y 45 minutos de juego. El peruano consiguió quebrar el servicio de su rival en cinco ocasiones y cedió el suyo solo en dos. Buse se mostró firme con su servicio y eso fue vital para quedarse con la victoria.

En semifinales, Buse enfrentará a otro español como Daniel Mérida Aguilar (170 ATP) que superó a su compatriota David Jorda Sanchis (443 ATP) por 2 sets a 0, parciales de 6-4 y 6-4 en un tiempo de una hora y 25 minutos de juego.