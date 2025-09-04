Fiscalía logra condenas de 21 años de cárcel para una red que explotaba sexualmente a mujeres extranjeras

Cuatro miembros de una red criminal que se dedicaban a captar mujeres de nacionalidad venezolana así como menores de edad, para explotarlas sexualmente en el Cercado de Lima, fueron condenadas por el Poder Judicial a 21 años y 10 meses de pena privativa de la libertad y al pago de 383,600 soles de reparación civil a favor de las víctimas.

Se trata de Roxana Bello, Jayro Cervantes, Carlos Valera y Edwin Quispe, quienes fueron halladas culpables por el delito de explotación sexual en agravio de mujeres de nacionalidad venezolana. Esta condena fue lograda por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima del Equipo 1.

Según la investigación y acusación del fiscal adjunto provincial Luis Mejía Izaguirre, los hoy condenados operaban desde 2023 como una red que se encargaba de captar y trasladar a las víctimas (incluidas gestantes y menores de edad) desde su país de origen hasta Perú, para luego retenerlas en un hospedaje y explotarlas sexualmente. Ello con el fin de cobrar a las agraviadas una ‘multa’ por el costo de los viajes y la alimentación.

A través de testimonios, documentación, entrevistas en cámara Gesell y demás pruebas, el despacho fiscal logró acreditar la comisión del delito y que los sentenciados amenazaban a las agraviadas y obtenían ventajas económicas de la explotación sexual.

A través de este tipo de sentencias obtenidas, el Ministerio Público reafirma su compromiso de investigar y sancionar con firmeza a quienes atenten contra la dignidad humana y lucren con la explotación sexual de personas en situación de vulnerabilidad.