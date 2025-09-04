Eslovaquia dio el «batacazo» al vencer a favorita Alemania 2-0 en las Clasificatorias Europeas

Golpe a todos los pronósticos. La Selección de Eslovaquia inició con buen pie las Clasificatorias Europeas al Mundial 2026, al superar de local a la favorita Alemania por 2-0, siendo ahora el gran candidato a pelear con los germanos por el cupo directo en el Grupo “A”, que además integran Irlanda del Norte y Luxemburgo (ganaron los primeros 3-1).

El partido realizado en el Tehelné Pole de Bratislava, fue justificadamente ganado por los eslovacos, quiénes neutralizaron a una desconocida Alemania, superada en todas las líneas. Los tantos fueron logrados por Hancko a los 42’ y Strelec a los 55’.

En otros partidos efectuados ayer, por el Grupo “E”, España goleó de visitante a Bulgaria 3-0, mientras que Turquía hizo lo propio ante Georgia del mismo modo por 3-2. En el Grupo “G”, Países Bajos y Polonia igualaron 1-1, al igual que Lituania con Malta 1-1. Por el Grupo “J”, Gales superó a Kazajistán 1-0 de visitante, mientras que Bélgica goleó a Liechtenstein 6-0.