Colombia sacó boleto al Mundial 2026 al golear a Bolivia 3-0 en Barranquilla

Confirmó su presencia en el Mundial 2026. La Selección de Colombia goleó a Bolivia 3-0 en el Estadio Metropolitano de Barraquilla, y con sus 25 puntos será una de la s seis selecciones sudamericanas que nos representarán en la justa mundialista a efectuarse en los Estados Unidos-México y Canadá.

Los goles del cuadro “cafetero” fueron anotados por James Rodríguez a los 31’, John Córdoba a los 74’ y Juan Fernando Quintero a los 83’.

Pese a la derrota Bolivia con 17 puntos, tiene una última ocasión de ilusionarse con llegar al Repechaje, para lo cual el martes jugando de local en El Alto deberá ganare a Brasil y esperar que Venezuela empate o pierda de local contra Colombia.

ALINEACIONES:

COLOMBIA: Vargas; S. Arias, Sánchez, Lucumi, Mojica; Ríos, Lerma (Portilla), J. Arias (Campaz), Rodríguez (Quintero), Díaz (Hinestroza) y Córdoba (Moreno). DT: N. Lorenzo.

BOLIVIA: Lampe; Medina (Rocha), Morales, Haquin, Fernández; Robson (Melgar), Vaca, Villamil (Villarroel); Terceros, Paniagua (Algaranaz) y Sagredo (H. Vaca). DT: O. Villegas.

ÁRBITRO: Darío Herrera (Argentina)

ESCENARIO: Estadio Metropolitano de Barranquilla