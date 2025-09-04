Cantante dominicano Jabriell hace homenaje al Perú con su nuevo tema «Pisco Sour»

Streamer peruana Yaniz es la modelo del videoclip

En el vibrante mundo de la música latina, el dominicano Jabriell ha logrado capturar la atención de Perú con su último éxito, «Pisco Sour». Este sencillo, que formará parte de su álbum a lanzarse a finales de este año con el mismo nombre, ha resonado fuertemente entre los amantes del reggaetón y el trap latino.

El corte «Pisco Sour» es un reflejo de la habilidad de Jabriell para fusionar géneros y crear un sonido único que trasciende fronteras. Este tema fue creado de su propio puño y producido por Claudio Ortiz. Jabriell, cantante, compositor y productor musical, ha mencionado que Perú y su cultura fueron una gran fuente de inspiración para este proyecto. El título del corte hace referencia a la famosa bebida peruana, simbolizando la mezcla perfecta de ingredientes para crear algo extraordinario. Este simbolismo se refleja en las canciones, que combinan ritmos pegajosos y letras profundas.

Su primer contacto con el público peruano se produjo en el All Music Fest 3 el pasado Junio y desde entonces se ha convertido en uno de los artistas más queridos. Longplay Entertainment, la compañía que produce este evento ha extendido una invitación al artista para fungir de contraparte del artista boricua Lennox en su tour por Perú a finales de este mes de septiembre.

Con «Pisco Sour», Jabriell no solo ha fortalecido su presencia en el panorama musical latinoamericano, sino que también ha demostrado su potencial para convertirse en una figura influyente a nivel global.

Jabriell ha encontrado en Perú un segundo hogar para su música, y «Pisco Sour» es solo el comienzo de lo que promete ser un viaje lleno de éxitos y nuevos horizontes. El video musical fue grabado en el sector de Miraflores de Lima, Perú, con la participación de la streamer Yaniz, agregando un toque local y auténtico al proyecto.