Brasil goleó a Chile 3-0 en el Maracaná  de Río de Janeiro

Pese a no contar con sus principales figuras como Vinicius Jr, Rodrygo y el mismo Neymar, la Selección de Brasil goleó a Chile 3-0 y con 28 puntos se afianzó en el segundo lugar de la taba de las Clasificatorias Sudamericanas. El partido se efectuo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Los goles del Scratch fueron anotados por Estevao a los 38’, Lucas Paqueta a los 72’ y Bruno Guimaraes a los 76’. La buena actuación del arquero chileno Vigouroux, impidió que la derrota de la renovada selección mapochina fuera más amplia, y sigue en el fondo de la tabla con 10 puntos.

ALINEACIONES:

BRASIL: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Santos; Casemiro (Andrey Santos), Bruno Guimaraes, Martinelli (Lucas Paquetá), Raphinha (Richarlison), Estevao (Luiz Henrique) y Joao Pedro (Kaio Jorge). DT: C Ancelotti.

CHILE: Vigouroux; Díaz, Maripán, Román; Hormazabal, Loyola (Echeverría), Pizarro, Suazo; Cepeda (Assadi), Brerenton (Tapia) y Aravena (Garguez). DT: R. Córdova.

ÁRBITRO: Alexis Herrera (Venezuela)

ESCENARIO: Estadio Maracaná de Río de Janeiro