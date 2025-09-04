Beca Tec: peruanos con secundaria completa pueden elegir entre 230 carreras técnicas en todas las regiones

La postulación al concurso del Pronabec finaliza el 15 de setiembre. Pueden postular jóvenes y adultos, de entre 17 y 39 años, que hayan ingresado a una de las 117 instituciones elegibles a nivel nacional.

La convocatoria ofrece 300 becas integrales, para seguir una carrera técnica, de corta duración y de alta demanda laboral, con todos los gastos cubiertos.

¡Los peruanos interesados en acceder a la educación superior tienen la oportunidad de seguir una carrera técnica con Beca Tec! Este concurso, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), está dirigido a jóvenes y adultos, de entre 17 y 39 años, que hayan culminado la educación secundaria y hayan ingresado a una institución de educación superior, sede y carrera elegibles por el concurso.

En la presente convocatoria, el concurso de Ministerio de Educación ofrece 300 becas integrales, distribuidas de la siguiente manera: 30 para auxiliar técnico, 90 para técnico y 180 para profesionales técnicos.

A la fecha hay 230 carreras técnicas entre las que los postulantes pueden elegir. Entre ellas se encuentran Operaciones Mineras (Profesional Técnico), Diseño Gráfico (Profesional Técnico), Producción Agropecuaria (Profesional Técnico), Administración de Negocios Internacionales (Profesional Técnico), Enfermería Técnica (Profesional Técnico), Topografía y Geodesia (Técnico), Explotación de Minas (Técnico), Asistente contable (Auxiliar Técnico) y Computación (Auxiliar Técnico).

Asimismo, estas carreras podrán ser estudiadas en una de las 117 instituciones de educación superior, de todas las regiones del país, que participan en el concurso.

La lista completa de instituciones, sedes y carreras elegibles se encuentra en la página oficial del concurso: www.pronabec.gob.pe/beca-tec/

Cabe destacar que los estudios deberán iniciar en el semestre 2025-II o en el año académico 2026, y realizarse de manera presencial. Solo en el caso del nivel formativo profesional técnico, también se podrá seguir la carrera de manera semipresencial.

Para postular a Beca Tec no se requiere vivir en condición de pobreza ni haber tenido alto rendimiento académico en el colegio para participar. Sin embargo, se otorgan puntos adicionales para los que acrediten los referidos criterios.

El concurso cubre todos los gastos académicos y no académicos, como la matrícula, pensiones, obtención del grado, título y/o equivalente, alimentación, movilidad, alojamiento, materiales de estudio y otros.

La postulación va hasta el 15 de setiembre, y es virtual y gratuita, a través de www.pronabec.gob.pe/beca-tec/ Para más información, escribir al canal de Facebook del Pronabec www.facebook.com/PRONABEC o al WhatsApp institucional 914 121 106, o llamar a la línea gratuita 0800 000 18.