Argentina goleó a Venezuela 3-0 con dos goles de Messi y uno de Martínez

Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates with teammate forward #09 Julian Alvarez after scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Venezuela at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on September 4, 2025. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Con dos goles del astro Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez, la Selección de Argentina goleó a su similar de Venezuela 3-0 en el Monumental de Núñez, ratificando ser la mejor selección de las Clasificatorias Sudamericanas. El árbitro fue el chileno Piero Maza.

En los 45’ iniciales, Venezuela resistió más y le hizo pelea a los albicelestes, que recién  pudieron romper el cero  a los 39’, luego de un pase de Julián Álvarez a Lionel Messi que mandó el balón a la red batiendo al arquero Romo.

En la parte complementaria, con la confianza de estar arriba en el marcador, Argentina apretó el acelerador y con el aliento de su hinchada que quizás fue la última vez de que vieron en acción a Messi jugando un partido oficial en casa logró dos goles más por acción de Lautaro Martínez a los 76’ y luego Lionel Messi a los 80’ puso el 3-0 final.

Argentina sumó 38 puntos y es líder en la tabla, mientras Venezuela se quedó en 18 unidades (sétimo) y necesita ganarle a Colombia en la última fecha para asegurar el boleto al Repechaje.

ALINEACIONES:

ARGENTINA: Martínez; Molina (Simeone), Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes (Palacios), Almada (Paz), Mastantuono (González), Messi y Álvarez (Martínez). DT: L. Scaloni.

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro (Soteldo); l; Terceros, Paniagua y Cásseres, Makoun, Bello, Rincón (Yriarte), Savarino (Flores) y Rondón (Martínez). DT: F. Batista.

ÁRBITRO: Piero Maza (Chile)

ESCENARIO: Estadio Monumental de Buenos Aires

