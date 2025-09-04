Argentina goleó a Venezuela 3-0 con dos goles de Messi y uno de Martínez

Con dos goles del astro Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez, la Selección de Argentina goleó a su similar de Venezuela 3-0 en el Monumental de Núñez, ratificando ser la mejor selección de las Clasificatorias Sudamericanas. El árbitro fue el chileno Piero Maza.

En los 45’ iniciales, Venezuela resistió más y le hizo pelea a los albicelestes, que recién pudieron romper el cero a los 39’, luego de un pase de Julián Álvarez a Lionel Messi que mandó el balón a la red batiendo al arquero Romo.

En la parte complementaria, con la confianza de estar arriba en el marcador, Argentina apretó el acelerador y con el aliento de su hinchada que quizás fue la última vez de que vieron en acción a Messi jugando un partido oficial en casa logró dos goles más por acción de Lautaro Martínez a los 76’ y luego Lionel Messi a los 80’ puso el 3-0 final.

Argentina sumó 38 puntos y es líder en la tabla, mientras Venezuela se quedó en 18 unidades (sétimo) y necesita ganarle a Colombia en la última fecha para asegurar el boleto al Repechaje.

ALINEACIONES:

ARGENTINA: Martínez; Molina (Simeone), Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes (Palacios), Almada (Paz), Mastantuono (González), Messi y Álvarez (Martínez). DT: L. Scaloni.

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro (Soteldo); l; Terceros, Paniagua y Cásseres, Makoun, Bello, Rincón (Yriarte), Savarino (Flores) y Rondón (Martínez). DT: F. Batista.

ÁRBITRO: Piero Maza (Chile)

ESCENARIO: Estadio Monumental de Buenos Aires