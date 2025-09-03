Usuarios rebautizan al Congreso como «Palacio de las ratas» en Google Maps

La protesta digital refleja el rechazo histórico del 93% hacia el Congreso, según encuesta del IEP



Usuarios de Google Maps rebautizaron esta mañana la sede del Congreso de la República como «Palacio de las ratas», en una acción que refleja el descontento ciudadano hacia una institución que mantiene un 93% de desaprobación nacional. El cambio de nombre en la plataforma digital coincide con datos del Instituto de Estudios Peruanos que revelan un rechazo transversal al Legislativo, especialmente entre jóvenes de 25 a 39 años donde alcanza el 95%. La modificación generó reacciones divididas en redes sociales entre quienes celebraron la protesta y otros que pidieron respeto a las instituciones democráticas.



Protesta digital contra el Legislativo



El Congreso de la República apareció durante horas de la mañana del miércoles 3 de septiembre con el polémico nombre de «Palacio de las ratas» en Google Maps. La aplicación de geolocalización, que habitualmente muestra instituciones públicas, museos y espacios históricos, fue modificada por usuarios de la plataforma.



El cambio no pasó desapercibido entre quienes consultaron la ubicación del segundo poder del Estado. Para muchos internautas, la acción representó un acto de protesta frente al Legislativo que mantiene niveles históricos de rechazo ciudadano.



El descontento con el Congreso no es reciente. Diversos analistas señalan que la institución mantiene un nivel de confianza muy bajo, en medio de cuestionamientos por presuntos vínculos con la corrupción, falta de transparencia en su gestión y decisiones políticas consideradas impopulares por la ciudadanía.

Reacciones divididas en redes sociales



En plataformas como X que antes se llamaba (Twitter), las reacciones fueron inmediatas. Una parte de los usuarios celebró la modificación, señalando que reflejaba el sentimiento ciudadano hacia un Congreso que, según ellos, legisla en favor de intereses particulares y no del bien común de la ciudadanía que sufre la creciente ola de inseguridad en el país.

Sin embargo, no todos coincidieron con esta visión. Otros usuarios lamentaron lo ocurrido y pidieron respeto hacia las instituciones del Estado. Recordaron que el Congreso es el ente encargado de elaborar las leyes y que su papel es fundamental dentro de la democracia, más allá de las críticas que puedan recibir sus integrantes.



Crisis de legitimidad parlamentaria



Un reciente estudio del Instituto de Estudios Peruanos reveló que el descontento ciudadano hacia el Congreso de la República es casi unánime. Según la encuesta, el 93% de la población desaprueba el desempeño de la representación nacional. Esta cifra se mantiene en niveles históricamente altos desde octubre de 2023, cuando el rechazo al Parlamento comenzó a superar el 90%.

El punto más crítico se registró en marzo de este año, cuando la desaprobación alcanzó el 95%. El rechazo hacia el Legislativo es transversal y se manifiesta en todos los sectores del país.



Rechazo generalizado sin distinción geográfica



En Lima Metropolitana, así como en el Perú urbano y rural, la desaprobación supera el 90%. De igual forma, en las macrozonas norte, centro, sur y oriente, las cifras muestran un descontento mínimo de 91%. Esta tendencia refleja una crítica generalizada hacia la labor parlamentaria sin distinción geográfica.

El estudio también revela que la desaprobación se mantiene alta en todos los grupos etarios y niveles socioeconómicos. Entre los jóvenes de 25 a 39 años, la crítica es aún más marcada, con un 95% que cuestiona el trabajo del Congreso.



Una percepción similar se registra en los niveles socioeconómicos A, B y C, donde el rechazo también alcanza picos del 95%. Esto evidencia que la crisis de legitimidad del Parlamento no distingue entre sectores sociales y atraviesa todas las capas de la sociedad peruana.