Tribunal Constitucional ordena excarcelación inmediata de Betssy Chávez



Tribunal Constitucional alega que la expremier estuvo detenida arbitrariamente al prolongarse el pedido de prisión preventiva fuera de fecha. Decisión divide a congresistas.



El Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación inmediata de la expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien cumplía con prisión preventiva y atravesaba un complicado cuadro de salud por su huelga de hambre.

La defensa legal de Betssy Chávez denunció el agravio de su integridad, ya que vencieron los 18 meses de prisión preventiva, ordenados en junio de 2023 hasta el 19 de diciembre del 2024; y dicha extensión de la prisión preventiva recién se ordenó el 26 de diciembre de dicho año.

Según la resolución del TC, se vulneraron los derechos de Chávez Chino porque el pedido de prolongación de prisión preventiva se realizó un día antes del vencimiento del plazo inicial de dicha medida, por lo tanto, la exfuncionaria estuvo detenida ocho días sin decisión judicial.

HABLA ABOGADO DE BETSSY CHÁVEZ

“A nosotros recién también nos han notificado. Estamos haciendo una minuciosa lectura, pero vamos a pensar que es cierto, como también ya lo vienen propagando otros medios. Esto para nosotros es una satisfacción. Por supuesto que sí. Nosotros nos tenemos que poner muy alegres por Betssy Chávez, por la familia”, declaró en entrevista con RPP.

Noblecilla afirmó que la decisión del TC constituye un primer paso hacia la recuperación de la democracia frente a un régimen que, según ha denunciado en otras ocasiones, la “tiene secuestrada”.

Asimismo, sostuvo que el fallo ratificó que la permanencia de Betssy Chávez en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos era ilegal, pues no existía un mandato judicial que lo respaldara.“Es un paso adelante para recuperar la democracia, porque es claro que Betssy Chávez, y además, ya no lo dice el abogado Noblecilla, sino lo dice el Tribunal Constitucional, estaba siendo detenida sin un mandato judicial”, agregó.

El letrado se mostró esperanzado en que, tras esta decisión, Betssy Chávez ponga fin a la huelga de hambre seca que mantiene desde hace siete días como medida de protesta y que ya ha afectado su salud.



Estado de salud de Bettsy Chávez

En ese sentido, Noblecilla brindó una actualización del estado en que se encuentra Chávez Chino, quien fue llevada de emergencia al Hospital María Auxiliadora debido a complicaciones severas.

“Bueno, el día de ayer hemos sido todos testigos de que fue ingresada por emergencia en horas de la mañana al María Auxiliadora, con un cuadro de deshidratación severo y también con una situación cardíaca que la estaba poniendo en grave riesgo”, señaló.

Ministerio Público dio cuenta del estado médico de la expremier. | Justicia TV

El letrado precisó que la intervención médica fue clave para estabilizarla de manera temporal, pero pese a la atención que recibió ella aún no levantó su protesta.

“Ella fue hidratada en el hospital porque ella estaba inconsciente mucho tiempo que se mantuvo en emergencia. Esto, de hecho, ayudó un poco a su recuperación momentánea”, agregó.

¿Qué dice el fallo del Tribunal Constitucional?

El argumento central del fallo es que Betssy Chávez permaneció detenida ocho días de forma arbitraria, pues ya había vencido el plazo de prisión preventiva en su contra.

Si bien los magistrados reconocieron que posteriormente el Poder Judicial amplió esta medida restrictiva, eso no “justifica o valida la detención arbitraria que padeció la agraviada durante los 8 días que estuvo detenida sin mandato judicial vigente”.