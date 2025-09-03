Selección de Peru se juega última carta para seguir con chance ante Uruguay en Montevideo

La última chance. La Selección Peruana enfrenta este jueves a su similar de Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo (6:30 p.m.), y necesita ganar los tres puntos, y esperar que Venezuela pierda con Argentina al igual que Bolivia frente a Colombia, para llegar a la última fecha del martes 9, con una mínima opción de pelear llegar al Repechaje.

Con algunas ausencias de lesión o suspensión, el técnico Óscar Ibáñez, tendrá una renovada oncena, especialmente de la volante para arriba. El arquero y la defensa serán los que habitualmente han jugado, salvo el ingreso de Luis Abram por Carlos Zambrano, la volante hacia arriba se meten Erick Noriega, Kenji Cabrera, Luis Ramos, Christofer Gonzales, Kevin Quevedo y la vuelta de Yoshimar Yotún, de acuerdo al último ensayo de ayer miércoles.

Port su parte Uruguay al cual le basta un punto más para asegurar el boleto al Mundial 2026, su técnico Marcelo Bielsa si bien es cierto tendrá algunas bajas importantes como las de Nández, Giménez, de la Cruz , Araujo y el mismo Núñez, cuenta con jugadores que los pueden reemplazar a la altura y buscará cerrar su localía con una victoria.

ALINEACIONES

URUGUAY: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera, Piquerez; Valverde, Betancur, De Arrascaeta; Pellistri, Aguirre y Rodríguez. DT: M. Bielsa.

PERÚ: Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Noriega, Yotún, Gonzales, Quevedo, Ramos y Cabrera. DT: O. Ibáñez.

ÁRBITRO: Facundo Tello (Argentina)

HORA: 6:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio Centenario de Montevideo