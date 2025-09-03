Poder Judicial ordenó la libertad del ex presidente Martín Vizcarra

El Poder Judicial ordenó la inmediata libertad del ex presidente Martín Vizcarra Cornejo por el proceso seguido en su contra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la resolución del 13 de agosto de 2025, emitida por el juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resolvió: “La petición es declarada fundada para imponer prisión preventiva al ahora acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por el delito de cohecho pasivo propio (de dos obras de magnitud), por el plazo de 5 meses, en agravio del Estado”.

En consecuencia, – indica la resolución- reformándola se declara improcedente el requerimiento fiscal de prisión preventiva posteriormente aclarado como requerimiento de variación de comparecencia simple a prisión preventiva- solicitado en contra del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo; en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

Ordenar la inmediata libertad del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que deberá producirse siempre y cuando no exista otra orden de detención emitida por autoridad judicial competente en su contra. Para tal efecto cúrsense los oficios respectivos.