Fiscalía logra 36 meses de prisión preventiva contra Lisseth Ruiz, pareja de «El Monstruo»

La pareja del ranqueado delincuente Erick Moreno Hernández (a) “El Monstruo”, Albina Ruiz Cruz (a) «La Patrona», acusada presuntamente de integrar la organización criminal ‘Los injertos del cono norte‘, será recluida en un penal de mujeres que designe el INPE para cumplir los 36 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.

El Tercer Equipo de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Lima Noroeste logró que se dicte la medida coercitiva para Liseth Ruiz, por el delito de extorsión y otros.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, esta red ilícita está dedicada a la extorsión de empresarios, microempresarios, transportistas, colectiveros, entre otros, mediante llamadas telefónicas, mensajes, audios y videos, a cambio de que las víctimas entreguen cupos de dinero para no atentar contra sus vidas y las de sus familiares.

En audiencia, el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco sustentó los presupuestos de acuerdo a ley para la medida coercitiva contra la imputada. Dicho requerimiento fue declarado fundado por el órgano jurisdiccional.

De esta manera, el representante del Ministerio Público ha obtenido que se imponga la prisión preventiva de 20 presuntos miembros de la organización criminal, comparecencia restringida para cinco y arresto domiciliario para dos.

Como se recuerda, en junio pasado, la investigada fue arrestada en Santa Cruz, Bolivia y luego fue extraditada en atención al requerimiento fiscal por la orden judicial de detención preliminar.

Los investigados que se encuentran con mandato de prisión preventiva, son Shirley Pajuelo, Kevin Góngora, Brando De la Cruz, Gilda Caldas, Geraldine Medrano, Carlos Achon, Verónica Quispe, Josety Medrano, César Vega, Silvia Vela, Alejandro Castro, Fernando Bados, Juan Alfaro, Fabiana Cabello, Julio Corzo, Georgi Araujo, Ricardo Fratelli, Nixon Castillo, Leydi Osorio, Daniela Gutiérrez y Lisbeth Cruz.

Mientras que las procesadas Hilda Ayala y Evelyn Acosta se encuentran con comparecencia restringida.