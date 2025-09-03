Argentina con Lionel Messi enfrenta a Venezuela que necesita sumar puntos

Un partido que seguiremos muy atentamente este jueves, será el que jueguen en forma simultánea (6:30 p.m.) las Selecciones de Argentina y Venezuela en el Estadio Monumental de Núñez, en el que será posiblemente el último oficialmente del astro Lionel Messi con la albiceleste. El árbitro será el chileno Piero Maza.

A Perú no solo le conviene que Argentina le gane a Venezuela, sino por una buena diferencia de goles, siempre y cuando claro está que la Bicolor derrote a Uruguay, ya que achicaría la diferencia de goles y pelear en la fecha final la opción del Repechaje. Sin embargo, la “Vinotinto” quiere asegurar ya el boleto a esta instancia ,sacando un punto, tarea más que complicada.