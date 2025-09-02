Selección Peruana entrenó con todo el plantel en Montevideo y el técnico Ibañez ya tiene a sus once elegidos

Con plantel completo. La Selección Peruana entrenó hoy en el predio del club Atlético Peñarol en Montevideo, contando ya el entrenador Óscar Ibáñez a todos los jugadores convocados, tras arribar los últimos que militan en el exterior, casos de Luis Advíncula, Joao Grimaldo, Luis Ramos, Erick Noriega y el arquero Pedro Gallese, con lo cual ya intensificó los entrenamientos con una oncena base para enfrentar mañana jueves a Uruguay.

El plan de Ibáñez es primero asegurar su bloque defensivo, para lo cual se inclinará por la experiencia de Luis Advíncula por la banda derecha, apostando por la zaga central de Carlos Zambrano y Renzo Garcés y en banda izquierda por el buen momento de Marcos López. La decisión de la volante y ofensiva quizás algunos cuestionarán a los elegidos, pero es su idea y veremos si le da resultados.

La oncena que tiene en mente el guía de la Bicolor es la siguiente: Pedro Gallese al arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López en defensa, Andy Polo, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Kevin Quevedo en la volante, y Luis Ramos como único atacante.

Las principales cartas de recambio en el transcurso del partido, serían Christofer Gonzales, Oliver Sonne, Kenji Cabrera y Joao Grimaldo, sabiendo que si aún queremos aferrarnos a una mínima esperanza, necesitamos ganar para llegar a la última fecha con chance, claro está si Venezuela y Bolivia pierdan sus cotejos con Argentina y Colombia respectivamente.