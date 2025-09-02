Selección de Canotaje brilló en Panamericano y Sudamericano de Asunción

La selección peruana de canotaje hizo historia en el Campeonato Panamericano y Sudamericano 2025, que se desarrolló en Asunción, Paraguay, del 26 al 29 de agosto último. El Team Perú se colgó un total de 14 medallas, demostrando el gran nivel alcanzado en esta disciplina y dejando en alto el nombre del país en un certamen que reunió a los mejores exponentes de la región.

La gran figura nacional fue la deportista Johana Padilla, quien conquistó tres preseas doradas, consolidando su liderazgo tras la destacada actuación que ya había mostrado en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Gracias a este rendimiento, el conjunto nacional se ubicó en el sexto lugar del medallero general, un resultado que reafirma el crecimiento del canotaje peruano a nivel internacional.