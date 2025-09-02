Presidente Lai da la bienvenida a miembros del Comité de Servicios Armados del Senado de EE. UU.

El presidente Lai Ching-te recibió el 29 de agosto en la ciudad de Taipéi a los senadores estadounidenses Roger Wicker y Deb Fischer, y se comprometió a fortalecer las capacidades de defensa de Taiwán y ampliar las relaciones Taiwán-Estados Unidos para lograr la prosperidad global.Lai dio la bienvenida a Wicker en su primera visita a Taiwán como presidente del Comité de Servicios Armados, y añadió que este tipo de visitas demuestran la continuidad y la importancia de la cooperación en materia de seguridad entre ambas partes.

El mandatario agradeció al comité su apoyo a Taiwán, citando las Leyes Anuales de Autorización de Defensa Nacional de EE. UU., que incluyen iniciativas para mejorar la seguridad de Taiwán, así como el programa de Financiamiento Militar Extranjero, que ha ayudado a Taiwán a mejorar aún más sus capacidades de defensa nacional.

Lai señaló que el presupuesto de defensa de Taiwán para 2026 superará el 3 por ciento del producto interno bruto, y alcanzará el 5 por ciento para 2030, en línea con los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El mandatario agregó que el Gobierno espera fortalecer la asociación en defensa con EE. UU. mediante la adquisición continua de equipo militar y una cooperación ampliada.

El presidente Lai también indicó que el Gobierno continuará promoviendo una diplomacia integral, una diplomacia basada en valores, y su trabajo conjunto con otras democracias para salvaguardar la paz y estabilidad regionales. Lai mencionó además el alto volumen de inversión y comercio entre Taiwán y EE. UU., y expresó su esperanza de que las negociaciones arancelarias en curso ayuden a resolver los desequilibrios comerciales y amplíen la cooperación económica y comercial bilateral.Por su parte, Wicker afirmó que el Acta de Relaciones con Taiwán y las Seis Garantías son pilares fundamentales de las relaciones entre Taiwán y EE. UU. Wicker añadió que la visita subraya el compromiso del Congreso con la amistad a largo plazo con Taiwán y con el derecho de Taiwán a preservar su libertad y autodeterminación.

Por su parte, Fischer señaló que Washington y Taipéi deben invertir inteligentemente para fortalecer la disuasión y garantizar que las defensas estén preparadas para las amenazas del futuro. Fischer elogió los avances de Taiwán en el fortalecimiento de sus capacidades de autodefensa y expresó su interés en explorar áreas donde ambas partes puedan profundizar la cooperación.

Fuente: Noticias de Taiwán

https://noticias.nat.gov.tw/92/274308