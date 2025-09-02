Piero Quispe es oficialmente jugador el Sidney F.C. de Australia hasta final de temporada

El mediocampista peruano Piero Quispe, es oficialmente jugador de Sydney F.C. , luego que el club australiano presentó a nuestro compatriota, como nuevo refuerzo de cara a la presente temporada del torneo local, con la finalidad de potenciar su plantel. El ex jugador de Universitario, llega a préstamo de parte de los Pumas de la UNAM de México, en donde no oudo adaptarse de la mejor manera, teniendo pocos minutos en los partidos de la actual Liga MX.

“Estoy muy orgulloso de unirme a Sydney FC, el club más exitoso en Australia. Daré todo por el escudo, brindaré creatividad y pasión al equipo y enorgulleceré a los hinchas. No puedo esperar a llegar y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera en Australia”, fueron las primeras palabras de Quispe tras sellar su préstamo.

Asimismo, el entrenador del equipo, Ufuk Talay, dio sus impresiones del jugador peruano. “Traer a un jugador de la calidad de Piero a Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la liga. Ya ha demostrado a una edad temprana que puede ser el mejor de su liga ganando premios individuales y colectivos en Perú. Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y brinda creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede abrir defensas y emocionar a nuestros hinchas, y estamos encantados que haya elegido unirse a nosotros”.

Esta será la segunda experiencia de Piero Quispe en el exterior. En los Pumas de la UNAM, disputó un total de 71 partidos, anotando cinco goles y brindó cuatro asistencias.