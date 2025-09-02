Ministerio Público investiga crimen de funcionario de la embajada de Indonesia en Perú

El Ministerio Público de Lima inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por el crimen del funcionario diplomático de la embajada de Indonesia en Perú, Zetro Leonardo Purba ocurrido en la puerta del edificio de su vivienda, en el distrito de Lince.

El fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince del Primer Despacho, informó que se efectuó el levantamiento del cadavér en una clínica local y la inspección técnico criminalística en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Asimismo, dispuso que personal policial de la División de Homicidios recabe la declaración testimonial de la esposa del occiso, así como otras diligencias urgentes e inaplazables para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Aproximadamente a las 7 de la noche del 1 de septiembre, las cámaras de seguridad se aprecia al diplomático llegar a bordo de su bicicleta al edificio de la cuadra 3 de la avenida César Vallejo del distrito de Lince donde residía. En el lugar habían dos sicarios que lo esperaban en una moto lineal, uno de ellos baja y se dirige donde está Zetro y le dispara hasta seis balazos que le causó la muerte instantánea.