Marcelo Bielsa define oncena de Uruguay para partido del jueves ante Perú

Ni la tarde gris, de temporal e intensa lluvia caída en Montevideo, detuvo al entrenador argentino Marcelo Bielsa, a quien se le pudo observar por demás activo, dando permanentes indicaciones a sus dirigidos en el trabajo táctico de la Selección de Uruguay que se llevó a cabo en la cancha número 1 de césped natural del Complejo Celeste, de cara al partido de mañana ante Perú en el Centenario.

El entrenador, luciendo calzado deportivo de color naranja, no definió el equipo, ya que ensayó con dobles laterales defensivos: Guillermo Varela-José Luis Rodríguez por derecha y Joaquín Piquerez-Matías Viña por el sector izquierdo.

Por otra parte, Sergio Rochet, retornó al arco y el capitán Federico Valverde a zona de volantes. Rodrigo Aguirre, apareció nuevamente al comando de la ofensiva, con Brian Rodríguez, en el extremo izquierdo.

Los trece celestes, luciendo camperas de agua, que aparecieron en el campo, fueron: Sergio Rochet (arquero), Guillermo Varela/José Luis Rodríguez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Pirquerez/Matías Viña (defensas), Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri (volantes), Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez (delanteros).

El entrenamiento culminó con ensayo de remates de media distancia ejecutados por Rodrigo Bentancur y Rodrigo Aguirre al arco custodiado por Sergio Rochet.