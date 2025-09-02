Gianluigi Donnarumma es arquero del Manchester City que pagó 30 millones de eutos al PSG

Confirmado. El arquero italiano Gianluigi Donnarumma ha llegado al Manchester City de Inglaterra procedente del Paris Saint Germain de Francia, en una operación valorada en 30 millones de euros. El fichaje del referido golero, dependía de la venta del brasileño Ederson Moraes al Fenerbahçe de Turquía, que se ha confirmado ayer martes por 14 millones de euros.

El arquero fue separado por el PSG cuando el entrenador español Luis Enrique,decidió que prefería optar por otro guardameta, pese a que Donarumma fue clave para que los parisinos conquistaran la pasada Liga de Campeones, especialmente con sus paradas ante el Liverpool en octavos de final y contra el Arsenal en las semifinales.

Donnarumma, campeón de la Eurocopa en el 2021 con Italia, llegó al PSG ese mismo año procedente del A.C. Milán y desde entonces ha disputado 161 encuentros con los parisinos, ganando cuatro ligas francesas, dos copas de Francia, y la ya citada Champions League.

En el Manchester City se topará con la competencia de James Trafford, por el que el City pagó 30 millones al Burnley este verano para repescarlo y que ha sido titular en las tres primeras jornadas de Premier League.