¡Formalmente dueños de sus hogares! Ministerio de Vivienda entrega 944 títulos de propiedad para más de 3700 tacneños

• Formalización realizada a través del Cofopri otorga seguridad jurídica sobre viviendas, colegios, centros de salud, entre otros.

Tacna, 2 de septiembre del 2025.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) entregó 944 títulos de propiedad en la región Tacna, que benefician a más de 3700 personas, así como a instituciones públicas de las cuatro provincias que esperaron por más de 15 años para lograr la formalización.

“El título no es solo un papel, es la partida de nacimiento de una familia a través de la cual podrá acceder a un préstamo en el banco o acceder a programas sociales como Techo Propio”, explicó el ministro de Vivienda, Ing. Durich Whittembury, quien además anunció que trabajará con el gobernador regional para “hacer realidad la implementación del servicio de agua y desagüe para ustedes”.

Del total de títulos formalizados a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), 936 corresponden a lotes de vivienda. Asimismo, se han otorgado 8 títulos destinados a equipamiento urbano para instituciones educativas, áreas verdes —como parques y jardines— y servicios comunales en las provincias de Jorge Basadre y Tarata, así como para lotes comunales de las municipalidades distritales de Calana y Sama.

Esta constituye la segunda entrega de títulos realizada por el Ministerio de Vivienda en la ciudad heroica de Tacna durante el año 2025. La primera se llevó a cabo en abril, beneficiando a más de 1,600 ciudadanos con la formalización de sus predios mediante la entrega de 435 títulos de propiedad.

Fin a más de 15 años de espera

Los títulos de propiedad entregados benefician principalmente a familias del Asentamiento Humano «Vivienda Jóvenes Unidos», del distrito de Coronel Gregorio Albarracín, con un total de 391 lotes formalizados. Se trata, en su mayoría, de familias originarias de la región Puno, que mantienen viva su identidad cultural y se comunican en su lengua originaria.

Asimismo, 325 familias pertenecientes a más de cinco asentamientos humanos del distrito de Sama también recibieron sus títulos de propiedad, consolidando así la seguridad jurídica de sus viviendas. También se incluyen títulos para Candarave, Jorge Basadre y Tarata.

Con esta entrega, el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el COFOPRI, reafirma su compromiso con el cierre de brechas de titulación en todo el país, trabajando de forma articulada con los Gobiernos regionales y locales para garantizar el derecho de más peruanos a vivir con tranquilidad y en hogares formalmente reconocidos.

La actividad, presidida por el ministro de Vivienda, se realizó en el Centro de Convenciones de Tacna, con la participación del gobernador regional de Tacna, entre otras autoridades locales.