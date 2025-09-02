Fiscalía inicia investigación a mujer que cuidaba a una niña que cayó desde el piso 16

El Ministerio Público de Lima Norte inició investigación preliminar contra Traysi Cecilia Rocha Huansi, por estar al cuidado de una niña de seis años que murió tras caer desde el piso 16 de un condominio en la urb. Retablo, en el distrito de Comas.

El Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte investiga a Traysi Cecilia Rocha Huansi (18) por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de una menor de seis años de edad.

El fiscal adjunto provincial Percy Salinas Quispe informó que la investigada se encuentra detenida y realizó el levantamiento de cadáver junto al médico legista en el Hospital Essalud Mariano Molina Scippa, donde llegó sin vida.

Asimismo, dispuso que el Departamento de Investigación Criminal PNP de Comas practique los exámenes toxicológicos, de dosaje etílico y condición médica a la intervenida.

Además, que reciba la declaración de la investigada, de los padres de la víctima, del administrador del condominio y testigos; recabe el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en la escena del crimen; entre otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos.