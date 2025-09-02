¡Buena noticia! 39 colegios más de Lima y Callao serán parte del piloto “Desayuno en mi cole”

• Nuevas instituciones educativas se suman a las 62, donde ya se viene desarrollando el piloto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El piloto “Desayuno en mi cole” del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se ampliará a 39 instituciones educativas más, ubicadas en Lima y Callao, cuyos estudiantes recibirán diariamente desayunos calientes, nutritivos y de calidad, preparados en sus propias escuelas.

Para este fin, el programa del Midis aprobó las bases estandarizadas, anexos y formatos del segundo Proceso de Compras Electrónico 2025 del piloto “Desayuno en mi cole”, donde podrán participar personas naturales o jurídicas, interesadas en brindar el Servicio de alimentación escolar, para este nuevo grupo de instituciones educativas.

Estas 39 instituciones educativas se suman a las 62 que vienen siendo atendidas desde el 11 de agosto del presente año, las mismas que cuentan con cocinas y almacenes implementadas por el Fondo de Cooperación del Desarrollo Social (Foncodes) del Midis.

Los colegios de este segundo proceso de compras están ubicados en los distritos de Breña, Callao, Carmen de la Legua Reinoso, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.

En los próximos días, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria dará a conocer las fechas de la convocatoria pública, requisitos, condiciones e impedimentos para ser postores.

Innovador piloto

“Desayuno en mi cole” se caracteriza por la preparación de alimentos diariamente y en la propia institución educativa. El postor adjudicado es responsable de la adquisición de los alimentos, el almacenamiento, preparación, servido y distribución de los desayunos a los escolares. Asimismo, se encarga de la limpieza y desinfección de ambientes y menaje.

El menú escolar establecido de manera cíclica durante quince días, está conformado por alimentos nutritivos, adecuados a los hábitos de consumo local, de calidad y saludables. Contiene un bebible de preferencia de granos andinos, un acompañamiento y un complemento como una fruta, para el consumo inmediato.