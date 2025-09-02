Home DEPORTES Bayer Leverkusen despidió al técnico neerlandés Erik ten Hag con solo dos...

Bayer Leverkusen despidió al técnico neerlandés Erik ten Hag con solo dos fechas de la Bundesliga

By
Diario UNO - CH
-
131
0

Luego de ser destituido como técnico del Bayer Leverkusen de Alemania, el técnico neerlandés Erik ten Hag expresó su sorpresa por la decisión del club y señaló que un entrenador merece espacio para implementar su visión en un torneo como la Bundesliga que apenas tiene dos fechas jugadas en esta temporada 2025-2026.

«La decisión de la directiva del Bayer Leverkusen de darme de baja fue una completa sorpresa. Despedir a un entrenador tras solo dos partidos de liga no tiene precedentes», dijo el ex entrenador del Manchester United de Inglaterra.

Agregó: «Este verano se han ido jugadores claves que fueron parte de los éxitos pasados. Construir un equipo nuevo y cohesionado es un proceso que requiere de tiempo y confianza. Un entrenador merece espacio para implementar su visión, marcar la pauta, dar forma al equipo y dejar huella con su estilo de juego».

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR