Ayacucho: condenan a 14 años de cárcel a obrero que realizó tocamientos indebidos a una menor

El obrero Ubaldo Mendoza Bautista fue condenado a 14 años de pena privativa de libertad y al pago de 5 mil soles de reparación civil, por realizar tocamientos indebidos a una menor de edad en su vivienda del centro poblado de Santa Filomena, distrito de Sancos, en el 2019.

La Fiscalía Provincial Mixta de Lucanas en Ayacucho, consiguió que se condene a Ubaldo Mendoza Bautista (53), como autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en menores.

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Khimer Ericson Cauti Chocce señaló que, los abusos se cometieron el 2019, cuando el sentenciado aprovechó la cercanía con la víctima de 11 años para realizar tocamientos indebidos por encima de la ropa, en el patio de la vivienda que ambos compartían, en el centro poblado de Santa Filomena del distrito de Sancos.

Posteriormente, en el mismo año el agresor intentó abusar nuevamente hasta en dos oportunidades más de la menor, pero está se defendió, lo rechazó e inclusive amenazó con decirle a su progenitora de lo que trataba de hacer. En diciembre de 2019, el sujeto intentó realizarle tocamientos a la menor cuando ella descansaba, pero la víctima le dijo que le diría a su madre, por lo que el condenado se retiró.

Luego, la menor asustada y nerviosa relató lo sucedido a un amigo, quien le informó a la madre de la agraviada, hecho que permitió interponer la denuncia y dar inicio al proceso penal que concluyó con la sentencia.