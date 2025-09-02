Atlético Atenea busca consolidarse en el vóley nacional

Una meteórica presencia en el deporte de la net alta ha llevado a este club a llegar a primera división y ser cantera de jóvenes valores con proyección nacional.

Profesionalismo, garra y unión resumen lo que es el Club Atlético Atenea que en su segundo año en la primera división del vóley peruano viene ganando hinchas y también jóvenes que quieren practicar el deporte de la net alta.

Diario UNO conversó con la Directora Deportiva del club, Alexandra Villarán Fajardo, quien también jugó en este equipo y prácticamente lo fundó y de allí el cariño especial que le tiene. “Siempre digo que el club Atlético Atenea es un sueño, es una familia. Es un club que nace ante la adversidad y se constituye el 12 de enero del 2021, en pandemia”, recuerda.

El club Atlético Atenea se creó entre canchas de vóley, ejercicios, estrategias y un grupo competitivo que antes trabajó con Alexandra para recorrer diversos centros de formación. “Nos consolidados gracias a Dios por la gestión y por ese ímpetu y ese corazón que nos caracteriza. Gracias a Dios fuimos creciendo y ya para el segundo año ya teníamos más de 150 alumnos trabajando en tres sedes”, precisa Alexandra Villarán.

Debido a la pandemia del Covid-19, el Club Atlético Atenea empezó sus trabajos en el Círculo Militar de Chorrillos, luego pasó a lo que es hoy su sede principal en la parroquia San Norberto en Santa Catalina con más de 170 niñas trabajando en simultáneo de lunes a sábado. En La Molina estamos en Lircay. Hoy somos 350 niñas, adolescentes, equipo mayor, masculino y el equipo mayor”

APUNTAN A LOS PLAY OFF

La entrenadora del equipo, Lorena Góngora (Argentina) indicó que van paso a paso, pero que esperan meterse en los play off y avanzar como institución.

“La primera es meternos nuevamente en la fase que va a jugar los playoffs, ese es el primer objetivo y creo que el más importante de todo. Creo que el equipo se está preparando para eso Este año apuntamos a mejorar lo que fue el año pasado y por eso tenemos en cuenta que los otros equipos también se preparan, va a ser una Liga muy competitiva, muy difícil para todos, pero estamos yendo por buen camino”.