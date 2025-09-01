Surf peruano logró cuatro medallas de oro en el Alas Global Tour en Costa Rica

Gran logro. La selección peruana de tabla, con integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), logró cuatro medallas de oro en el Alas Global Tour, que se desarrolló en Santa Teresa (Costa Rica). En tota la delegación nacional consiguió 11 preseas: 4 de oro, 2 de plata y 5 de bronce.

Tamil Martino (SUP Surf Varones), Brianna Barthelmess (Sub 14 Damas), Kailani Vicensini (Sub 14 Varones) y Alejandro Bernales (Sub 18 Varones) se coronaron campeones en la competencia demostrando el gran nivel del deporte de la tabla en el Perú.

María Fernanda Reyes quedó segunda en Longboard Damas, mientras que Camila Sanday hizo lo propio en Sub 18 Damas.

Las preseas de bronce fueron las siguientes: Gino Pérez (SUP Surf Varones), Raúl Ríos –(OPEN Varones), Camila Sanday (Open Damas), Aissa Chuman (Sub 14 Damas), Aissa Chuman (Sub 18 Damas).

El campeonato contó con la participación de surfistas de 20 países que fueron Argentina, Venezuela, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Chile, Estados Unidos, España, Israel, Francia, Perú, El Salvador, Puerto Rico, Italia, México, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Alemania y Costa Rica.

El ALAS Global Tour 2025 ya pasó por Perú, Chile, Guatemala, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Tras la cita en Santa Teresa, el circuito continuará su recorrido por el continente hasta definir a los campeones en El Salvador, del 17 al 23 de noviembre.