SJM: Ministerio Público de Lima Sur investiga crimen de una mujer chiclayana

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar del Segundo Despacho de San Juan de Miraflores inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por el asesinato de la joven Alisson Arribasplata Díaz ocurrido en el interior de su inmueble.

El Ministerio Público de Lima Sur, investiga por el delito de feminicidio en agravio de la joven de iniciales A. E. A. D., cuyo cadáver fue hallado en su habitación con lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

La fiscal provincial Jenny Bustamante Huamaní informó que se viene realizando las diligencias urgentes para esclarecer los hechos, entre ellas, la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad; recabar los resultados de la inspección técnico criminal, el certificado y protocolo de necropsia de la víctima; así como recepcionar las declaraciones de la madre de la agraviada y eventuales testigos del caso.

En las cámaras de seguridad se aprecia a la joven chiclayana de 20 años, que sale de su inmueble que alquila en el distrito de San Juan de Miraflores, con dos hombres. Luego de media hora ella regresa con uno de ellos completamente ebria y bajo efectos de alguna sustancia y se ve que ingresan a su cuarto donde acabaron con su vida de Alisson.

De acuerdo a los resultados de los éxámenes médicos practicados a Alisson Díaz, señala que murió por asfixia mecánica por estrangulamiento.