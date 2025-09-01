Selección realizó segundo día de trabajos en Uruguay con Oliver Sonne y Kenji Cabrera

Segundo día. La Selección Peruana completó un nuevo entrenamiento en el predio del club Atlético Peñarol de Montevideo, con las incorporaciones de Oliver Sonne y Kenji Cabrera como principales novedades en el grupo, tras arribar de Inglaterra y Canadá respectivamente.

La práctica consistió en trabajos en espacios reducidos, buscando construir automatismos en salida y asociaciones rápidas, además de ejercicios de remates de larga distancia para exigir a los arqueros Carlos Cáceda y Diego Enríquez.

Por su parte, los recién incorporados Oliver Sonne y Kenji Cabrera realizaron trabajos diferenciados y de acondicionamiento físico, con la finalidad de quedar listos para integrarse plenamente a los entrenamientos a partir de este martes.

En horas de la noche arribaron los demás jugadores que militan en el extranjero, casos de Pedro Gallese (Estados Unidos), Erick Noriega (Brasil), Luis Advíncula (Argentina), Marcos López (Dinamarca), Renato Tapia (Emiratos Árabes Unidos), Joao Grimaldo (Letonia) y Luis Ramos (Colombia), quienes completaron el plantel de cara al duelo ante Uruguay.