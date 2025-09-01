Prensa Brasileña se rinde por gran actuación de Erick Noriega con Gremio en su estreno

Grandes elogios obtuvo el jugador peruano Erick Noriega tras su brillante debut con la camiseta del Gremio de Porto Alegre, que jugando de visitante en el mítico Estadio de “Maracaná” de Río de Janeiro, igualó 1-1 con el líder del Brasileirao Flamengo. El “Samurái” fue elegido el mejor jugador del partido con un promedio que fluctuó entre los 8.4 a 9 de parte de la prensa deportiva brasileña.

Acá un compendio de las frases de los narradores y comentaristas de las radio y televisoras que transmitieron el partido: “Está haciendo un gran partido, un defensa que merece mucho respeto”. “Es un gran fichaje, multiplicó sus esfuerzos frente al área, despejó todo desde arriba, e incluso dio un gran pase que provocó el penal para Gremio”. “Gremio contrató al Beckenbauer Peruano”. “Como defensa estuvo excelente, como mediocampista demostró cualidades para dar el pase”. “Erick Noriega para mí es el mejor y es titular, eh, de ahora en adelante es titular”.

Mano Menezes el técnico de Gremio, tuvo palabras elogiosas para el peruano, señalando que se acopló rápidamente y respondió bien tanto como central y luego cuando se le encomendó pasar a la volante, habiendo generado el pase para la jugada del penal. “Nos alegró su aporte y esperamos que siga manteniendo esa regularidad en los próximos compromisos”.

LA PALABRA DE NORIEGA

Erick Noriega antes de abordar el vuelo rumbo a Montevideo para integrarse a la Selección, declaró lo siguiente: «Sabíamos que iba a ser un juego difícil, ahora tengo que continuar trabajando y hacer historia en Gremio. Estoy feliz porque es mi primer juego. Mis compañeros me ayudaron mucho para tener confianza, al igual que el entrenador, así que estoy muy contento».

Tras el receso por las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Gremio jugará de local ante Mirasol por el Brasileirao, y donde seguramente Noriega seguirá de titular.