Perú confirmó fecha y precios para la serie de Copa Davis ante Portugal

El equipo peruano de Copa Davis ya tiene fecha confirmada para enfrentar a Portugal en el marco del Grupo Mundial I. Los dirigidos por Luis Horna, disputará la serie desde el viernes 12 a partir de las 4 p.m. y sábado 13 de septiembre a las 2 p.m. en las instalaciones del Club Lawn Tennis de la Exposición.

Del mismo modo, se dieron a conocer los precios de las entradas para esta jornada internacional en tierras nacionales. Las tribunas norte y sur tendrán un costo de 285 nuevos soles. En el caso de oriente, la zona alta costará 145 nuevos soles, mientras que la baja tendrá un precio de 165 nuevos soles. En occidente la tribuna alta 165 y la alta 190 nuevos soles.

El equipo peruano lo integran Ignacio Buse (135 ATP), Juan Pablo Varillas (318 ATP), Gonzalo Bueno (205 ATP), Alexander Merino especialista en dobles y que ocupa la posición 318 ATP en esta modalidad. Perú buscará dar un paso más en su camino dentro del Grupo Mundial I, respaldado por el aliento de la afición nacional.