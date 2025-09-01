Ozu renueva su propuesta gastronómica de la mano de Carolina Uechi

Ozu estrena carta bajo la asesoría gastronómica de la chef Carolina Uechi, quien junto con el equipo de cocina del restaurante ha diseñado una propuesta que recorre Japón, India, China y Tailandia, siempre con un toque peruano. “Esta asesoría ha sido gratificante y muy enriquecedora. Me ha permitido pulir técnicas y aportar nuevas ideas a una carta con base sólida y clara identidad asiática, así que ambas partes logramos crecer en este proyecto”, comenta Carolina Uechi, asesora gastronómica de Ozu.

Una carta pensada como viaje

La experiencia comienza con entradas que reflejan técnica y fusión. Destacan el Bao de Panceta Oriental, el Ceviche Nikkei preparado con pesca del día, salsa ponzu, kiuri, culantro, nori, nabo, camote grillado y cebolla, además de unos crocantes Spring Rolls rellenos de vegetales con salsa de ciruela.

Entre los fondos, aparecen platos como el Tataki de salmón en costra de ajonjolí blanco y negro, acompañado de puré de papas al wasabi, y la Panceta Nikkei cocida a baja temperatura, servida con un cremoso quinoto al estilo Ozu.

Parrillas orientales

La gran novedad son las parrillas al estilo oriental, que buscan convertirse en las favoritas del público. Por ejemplo, la Parrilla Ozu reúne cortes como Picanha Angus Pride, lomo fino, chorizo y brochetas de pollo teriyaki, acompañados de papas fritas y ensalada oriental. Sin duda, una propuesta para compartir con familia o amigos.

“Otro reto fue el de introducir platos de parrilla con cierto toque oriental y como resultado de ese trabajo, nació una propuesta nueva para la marca”, menciona Carolina Uechi.

Clásicos que se mantienen

La carta conserva los imperdibles del restaurante, como la Sopa Thai (con pollo o langostinos en curry verde, rojo o golden, leche de coco, fideos fansi y verduras), los wantanes al vapor con salsa de curry rojo, además de sus makis clásicos y especiales.

Con esta renovación, Ozu reafirma su compromiso de seguir explorando la cocina asiática, desde una mirada amplia y creativa, incorporando sabores de diferentes países en una propuesta que busca sorprender a sus comensales sin dejar de lado sus clásicos.

Sobre Carolina Uechi

Carolina Uechi, chef y asesoragastronómica, es reconocida por su experiencia en la cocina nikkei, carnes a la brasa y por haber trabajado en proyectos que integran la tradición con la innovación contemporánea. Su enfoque combina técnica, creatividad y respeto por el producto, lo que le ha permitido desarrollar propuestas que dialogan con distintas cocinas del mundo sin perder identidad. En Ozu, ha plasmado esa visión diseñando una carta que conecta el Asia con el Perú a través de sabores, texturas y memorias culinarias.