Midis acerca más de 95 mil atenciones del Estado a zonas rurales y alejadas del país

Midis acerca más de 95 mil atenciones del Estado a zonas rurales...

• En lo que va del año, más de 23 mil personas accedieron a servicios médicos, sociales y productivos a través de caravanas multisectoriales.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional PAIS, lidera la llegada del Estado a comunidades rurales y de difícil acceso mediante las caravanas multisectoriales.

En lo que va del 2025, estas intervenciones ya han brindado más de 95 000 atenciones en once regiones, beneficiando a cerca de 23 000 personas en situación de vulnerabilidad.

Gracias al trabajo articulado con los tres niveles de gobierno y más de 40 instituciones, las brigadas se desplazaron por vía terrestre y fluvial hacia 53 puntos de atención, ubicados en Tambos del programa PAIS.

Así, las familias reciben servicios prioritarios en sus comunidades sin necesidad de largos traslados, lo que representa ahorro de tiempo y dinero.

Salud, desarrollo productivo y programas sociales

Las caravanas ofrecen atenciones de medicina general, odontología, psicología, obstetricia, triaje, entrega de medicamentos y certificación de personas con discapacidad, priorizando a niños, gestantes y adultos mayores.

En el ámbito productivo, agricultores y ganaderos reciben asistencia técnica, orientación en cultivos y crianza de animales, acceso a créditos agrarios y entrega de insumos para fortalecer sus capacidades.

Los programas sociales del Midis también promueven la alimentación saludable con sesiones demostrativas de recetas ricas en hierro, además de distribuir kits de abrigo y lentes de lectura a los adultos mayores.

Intervenciones en Cajamarca

La semana pasada, más de 30 entidades públicas y privadas participaron en la tercera caravana multisectorial en la provincia de Cutervo, donde más de 500 pobladores de los centros poblados Minas y Santa Rosa accedieron a 2800 atenciones en salud, educación y desarrollo productivo.

Se brindaron servicios en medicina general, obstetricia, salud visual y dental, pruebas de laboratorio, vacunación contra la influenza y el neumococo, así como orientación para combatir la anemia. Además, se dictaron talleres para mejorar cultivos, cuidar el ganado y acceder a créditos agropecuarios.

Proyección 2025

A nivel nacional, el programa PAIS tiene previsto ejecutar 51 caravanas multisectoriales este año en 18 regiones del país, incluyendo por primera vez un despliegue fluvial en Loreto.

De esta manera, el Midis reafirma su compromiso de llevar los servicios del Estado a las poblaciones más alejadas, mejorando sus condiciones de vida y fomentando la inclusión social.