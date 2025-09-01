Lince: Asesinan a diplomático de Indonesia

El sicariato avanza en Lima sin control. Un funcionario de la embajada de Indonesia fue asesinado a balazos en la puerta de su edificio en Lince cuando esperaba a su esposa.

El crimen se produjo a las 8 de la noche en la cuadra 3 de la avenida César Vallejo. Según información policial, se trasladaba en bicicleta cuando fue atacado.

Tras el ataque, el diplomático fue trasladado a una clínica local, donde se confirmó su deceso.

La víctima del feroz ataque fue identificada como Zetro Leonardo Purba (40), quien estaba en nuestro país hace cinco meses. Su cónyuge lo esperaba en la entrada del inmueble cuando ocurrió el hecho delictivo.

El funcionario de la Embajada de Indonesia, Irwan Butapierre, declaró que conocía a la víctima como una persona tranquila y dedicada a su familia. “Perú es un país inseguro. Él se desplazaba en bicicleta con calma, sin esperar ningún peligro, y lo atacaron a tiros. (…) No sé por qué lo mataron”, expresó, al tiempo que pidió a las autoridades actuar con rapidez para capturar a los responsables.

La Policía indicó que los asesinos serían venezolanos debido a las características físicas que visualizaron en las cámaras de seguridad .