Lesiones a los ojos son muy recuentes en casa y el trabajo a pesar de que se pueden prevenir

Lesiones a los ojos son muy recuentes en casa y el trabajo...

Golpes, ingreso de cuerpos extraños y quemaduras por productos de limpieza como la lejía, son causa constante de trauma ocular

La casa y el trabajo son los ambientes donde ocurren con frecuencia los traumas oculares o lesiones a los ojos. La mayoría de ellas se pueden prevenir; sin embargo, son la principal causa de pérdida de la visión de un ojo, dijo Carlos Wong Morales, médico oftalmólogo de la Clínica Especializada Wong Oftalmólogos.

“Las lesiones a los ojos por golpe, astillas, agujas, clavos y el ingreso de otros cuerpos extraños, así como por quemaduras provocadas por sustancias químicas de uso industrial o doméstico como la lejía, son motivo recurrente de urgencias oftalmológicas en el país, a pesar de que el 90% de los casos son prevenibles”, agregó, tras recordar que cada 23 de agosto se institucionalizó como el Día Internacional de la Prevencion del Trauma Ocular.

En la casa y el trabajo

El 60% de los casos de lesiones a los ojos en niños y adultos ocurren en la casa y el trabajo, respectivamente. Dependiendo de la gravedad del traumatismo puede haber daño en diversas partes del ojo, como por ejemplo la retina, la córnea, el nervio óptico, el iris o el cristalino y llegar a afectar la visión de manera temporal o permanente.

El traumatismo ocular se presenta tanto en niños como en adultos, pero se da con más frecuencia en personas que se encuentran en edad productiva y, sobre todo, en los varones. El 83% de los casos de traumatismo ocular corresponde a hombres entre los 20 y 40 años.

“En personas jóvenes, la pérdida de la agudeza visual tiene como principal causa el traumatismo ocular aun cuando la mayoría de los casos se pueden prevenir mediante el uso de lentes y cascos de protección apropiados para la actividad que se realiza”, sostuvo el oftalmólogo Carlos Wong Morales.

Añadió que “deben usar lentes y cascos de protección todas las personas que trabajan en construcción, soldadura, limpieza o que utilizan sustancias químicas, para así prevenir cualquier tipo de lesión a los ojos”.

Prevención

Con la finalidad de prevenir cualquier tipo de trauma ocular es recomendable adoptar las siguientes medidas de protección:

•⁠ ⁠Lavarse las manos antes de tocarse los ojos.

•⁠ ⁠Usar casco si se trabaja en soldadura u otra actividad laboral que implica riesgo para los ojos.

•⁠ ⁠Ponerse lentes protectores si se realizan trabajos manuales o se practica algún deporte.

•⁠ ⁠Usar lentes para proteger los ojos del contacto con sustancias irritantes como detergentes, ácidos o lejía.

•⁠ ⁠Protegerse los ojos al realizar labores en el hogar, porque más del 40% de las lesiones oculares ocurren por trabajos en el jardín, limpiar y cocinar.