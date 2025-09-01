Gustavo Ratto, «El Arriero de la Tunantada», Anuncia Concierto «Tunantadas de Amor Vol. 4»

El reconocido cantautor peruano Gustavo Ratto regresa a Lima con un espectáculo único: «Tunantadas de Amor Vol. 4», que se realizará el sábado 19 de octubre en el Bianca de Barranco.

Un Artista que Transciende Fronteras

Ratto se ha consolidado como uno de los principales embajadores de la música andina contemporánea, modernizando la tunantada jaujina con sonidos tradicionales y elementos modernos. Su voz grave y su puesta en escena lo han posicionado como un innovador que respeta la esencia de la tradición.*Un Nuevo Lanzamiento: «Desde que te Vi»*El 2025 lo encuentra en pleno crecimiento artístico con el lanzamiento de su sencillo «Desde que te vi», un tema romántico que evoca el amor destinado a perdurar. El videoclip muestra paisajes icónicos de Jauja y Julcán.*Un Concierto Imperdible*El espectáculo «Tunantadas de Amor Vol. 4» promete una experiencia inolvidable, con lo mejor de su repertorio y estrenos que capturan la esencia de la Música del Centro del Perú.*Detalles del Concierto*- Lugar: Bianca de Barranco- Fecha: sábado 19 de octubre- Hora: Desde la 1:00 p.m.- Entradas a la venta en Teleticket*Gustavo Ratto: Embajador de la Cultura Peruana*Distinguido en seis ocasiones por el Congreso de la República y reconocido por medios como El Comercio y Agencia Andina, Gustavo Ratto continúa proyectando la tunantada al mundo con un enfoque fresco y respetuoso.