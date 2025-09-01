Después de más de 100 años de espera inician remodelación de la plaza central en Ancón a orillas del mar

Será inaugurada en la quincena de diciembre para el inicio de la temporada de verano.

Esta obra se ejecutará con recursos propios conservando su tradición con modernidad.

Contará con mejor iluminación, áreas verdes y zonas de emprendimientos para los vecinos.

Una tarde de festejo, emociones y reencuentros, se vivió en el inicio de la remodelación de la plaza central de Ancón luego de más de 100 años, está Plaza está ubicada cerca a las orillas del mar y beneficiará a más 130 mil vecinos del distrito de Lima Norte.

Este recinto tendrá un costo de 2 millones 700 mil soles y contará con mejor Iluminación, áreas verdes y además de zonas de emprendimientos para los vecinos, conservando su tradición sumándole modernidad; esta obra se ejecutará con recursos provenientes directamente recaudados gracias a los tributos de los vecinos demostrando la eficacia del gasto público en beneficio de la población.

La ceremonia contó con la presencia dirigentes vecinales de diferentes zonas, autoridades, estudiantes y cientos de vecinos que celebraron con alegría y presentaciones artísticas la celebración de la primera piedra de este espacio que será totalmente remozado; marcando un hito histórico después de muchas décadas.

La autoridad edil se mostró feliz también nostálgico y resaltó “Adiós a las veredas destrozadas y el descuido de muchas gestiones, está es una obra histórica y esperada por muchos años que durante generaciones estuvo olvidada siendo la cara de ancón donde miles de historias se contaron en esta plaza ahora nuevamente volverá a retomar sus mejores épocas totalmente renovada y será inaugurada la quincena de diciembre para el inicio de la temporada de verano”, ¡Sigamos haciendo historia avanzando al futuro! sostuvo el alcalde Ing. Samuel Daza Taype.

Esta importante obra se suma a la reciente inaugurada Plaza Central de los Rosales km 39 de más de 10 mil metros cuadrados y la plaza central de las Lomas de más de 8 mil metros que se encuentra en construcción, una plaza central para cada uno de los 3 sectores de Ancón.