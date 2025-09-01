De la deshonestidad a la bicameralidad

En otro lenguaje

Por: Jaime Asián Domínguez

El clamor popular, que además de calles y plazas circula en las redes sociales, es que ninguno de los impresentables congresistas en funciones -y aquí no hay excepciones- sea reelegido en las elecciones generales de 2026, ya sea como diputado (en la Cámara Baja) o senador (en la Cámara Alta). Ojalá que la patrona Santa Rosa de Lima haga el milagro.

Y es que, sin lugar a dudas, estamos ante el peor y el más derrochador Congreso de la historia, y volver a sentarlos vía las ánforas en alguna curul de la costosa bicameralidad (habrá 60 senadores y 130 diputados que ganarán S/ 42,000 mensuales) sería demasiado premio para estos especímenes de la desvergüenza total. Además de que toda repetición es una ofensa, como sentencia la canción.

Vamos a ver si la iniciativa cuaja conforme se acercan los comicios y, efectivamente, la población votante hace una profilaxis en las urnas. En una inolvidable entrevista de Jaime Bayly a Martha Hildebrandt, la lingüista soltó una verdad vigente, pura y dura: “El Congreso de la República no sirve para nada, pero lo eligió un pueblo que no sirve para nada”. Toma, mientras.

Se viene, entonces, una nueva oportunidad para que los peruanos retrocedamos sobre lo escrito -y expresado por doña Martha-, afinemos la puntería y tratemos de cambiar la historia marcando con responsabilidad en la extensa, casi sábana, cédula de sufragio. Y eso no tiene otro nombre que voto informado, es decir, ir a la votación luego de haber repasado los perfiles y las propuestas de los candidatos. Ya no gastemos pólvora en gallinazo.

Si por ahí ronda la idea de que estamos exagerando la nota, revisen la retahíla de escándalos y leyes de espaldas al país que ha parido este Parlamento lleno de ‘padrastros de la patria’ panzurrones, más preocupados en sus bolsillos de payaso que en representar a sus electores y ejercer el control político sin cuchipandas ni triquiñuelas. Para muestra un botón: ¿Cómo es posible que la Comisión de Ética y Fiscalización la presida un ‘Niño’ con investigaciones en curso? La ética es una quimera en este Legislativo de la defección total.

