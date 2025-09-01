Daniela Campos ganó en la Copa América de Para Tiro con Arco realizada en Estados Unidos

La deportista peruana Daniela Campos, volvió a dejar en alto el nombre de nuestro país al ganar la Américas Para Archery Cup 2025, la Copa América de Para Tiro con Arco, en los Estados Unidos, en un resultado que demuestra su gran progresión a nivel internacional.

En el torneo desarrollado en Chicago, Campos obtuvo tres medallas para lograr este gran resultado. En la rama individual logró el bronce en la modalidad Recurvo Open Femenino, tras superar a la estadounidense Candice Caesar por 6-0 (25-24, 22-20 y 24-18).

La campeona en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, también subió al podio en duplas. Consiguió la de plata en Recurvo Dobles Femenino junto con Mónica Daza de Colombia, y la de bronce en Mixto Recurvo Open con Juan Diego Blas de Guatemala. El evento sirvió de preparación para el Mundial que se realizará del 22 al 28 de este mes en Gwangju, Corea del Sur, como informó la Asociación Nacional Paralímpica del Perú.