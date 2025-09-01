Beca 18-2026: la próxima semana inicia la postulación para estudiar gratis una carrera profesional

El viernes 5 de setiembre se publicarán las bases del concurso con todos los detalles para postular a una de las 10 modalidades disponibles.

Beca 18-2026, del Minedu, financiará los estudios profesionales de 20 000 jóvenes con alto rendimiento académico y que viven en condición de vulnerabilidad o en una situación especial.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación anunció que la próxima semana inicia la postulación a la convocatoria 2026 de Beca 18, concurso que brinda la oportunidad de que 20 000 peruanos con alto rendimiento académico y que viven en una condición de vulnerabilidad, o en una situación especial, estudien una carrera profesional.

La beca es integral, es decir, cubre todos los gastos académicos y no académicos del estudiante. Desde el examen de admisión, matrícula, pensiones, obtención del título, hasta materiales de estudio, laptop, movilidad, alojamiento y hospedaje.

Previamente, este viernes 5 de setiembre, se publicarán las bases y el expediente técnico del concurso con todos los detalles de todos los requisitos necesarios en cada una de las 10 modalidades disponibles. La postulación será virtual y gratuita.

Pero los interesados ya pueden anticipar la tramitación de algunos requisitos básicos. Por ejemplo, en la modalidad Ordinaria, se debe tener vigente la clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Entre las modalidades especiales, por ejemplo en “Protección” se debe acreditar desprotección familiar con documento oficial del Ministerio de la Mujer o el Poder Judicial. En “Fuerzas Armadas” se necesita la constancia del Servicio Militar Voluntario o la Libreta del Servicio Militar. En “Repared” se requiere estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) o Registro Especial de Beneficiarios de Reparación en Educación (Rebred).

El concurso de Beca 18-2026 se realizará en dos etapas: la preselección entre setiembre y diciembre de 2025, y la selección a partir de 2026.

La etapa de preselección inicia con la postulación al concurso que será entre setiembre y octubre (28 días). Luego, los postulantes que fueron declarados aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP), darán la prueba en noviembre. Y, en diciembre, se publicará la lista de los preseleccionados que podrán continuar a la siguiente etapa.

Los interesados en postular a Beca 18-2026 también ya pueden ir descargando “Las Fijas”en https://www.pronabec.gob.pe/las-fijas-beca-18/, para prepararse con los últimos exámenes nacionales de preselección (ENP) y el libro Prepárate del Pronabec.

Para más información, ingresar a la página web www.pronabec.gob.pe/beca-18/. Además, seguir el canal de Facebook del Pronabec, llamar a la línea gratuita 0800 000 18, a la central telefónica (01) 612 8230 o escribir al WhatsApp institucional 914 121 106.