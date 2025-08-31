Vecinos de La Perla se organizan contra la violencia haciendo deporte

Buscan mejorar la calidad de vida de sus vecinos a través de prácticas deportivas, alejando a los jóvenes de las calles.

Un grupo de vecinos de La Perla, cansados de la inseguridad y falta de espacios de sano entretenimiento para los jóvenes de su comunidad, han decidido realizar campeonatos deportivos gratuitos en diversos puntos del distrito.

Está acción social encabezada por Leandro Ríos y la Ing. Tirsa Cortez, tiene por objetivo realizar diversos eventos deportivos de Vóley y fulbito, incentivando entre sus vecinos, la unión, confraternidad y sobretodo el ejercicio sano.

«Hoy estamos en este campo deportivo, realizando un campeonato relámpago de vóley con la participación de ocho equipos, quienes llegaron con sus familias y amigos a participar, teniendo una tarde muy alegre y deportiva, algo que hace falta en La Perla y todo el Callao, fomentar el deporte de manera gratuita y con premios que los incentiven a participar», manifestó la Ing. Tirsa Cortez.

Es importante añadir que este es el inicio de una serie de campeonatos que este grupo de vecinos realizarán en este distrito, añadiendo a sus eventos, entrega de premios, sorteo de regalos y juegos para niños, aseveró Leandro Ríos, quien a logrado convocar a sus vecinos para recuperar La Perla.