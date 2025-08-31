Home ACTUALIDAD Vecinos de La Perla se organizan contra la violencia haciendo deporte

Vecinos de La Perla se organizan contra la violencia haciendo deporte

Buscan mejorar la calidad de vida de sus vecinos a través de prácticas deportivas, alejando a los jóvenes de las calles.

By
Diario UNO - AA
-
193
0

Un grupo de vecinos de La Perla, cansados de la inseguridad y falta de espacios de sano entretenimiento para los jóvenes de su comunidad, han decidido realizar campeonatos deportivos gratuitos en diversos puntos del distrito.

Está acción social encabezada por Leandro Ríos y la Ing. Tirsa Cortez, tiene por objetivo realizar diversos eventos deportivos de Vóley y fulbito, incentivando entre sus vecinos, la unión, confraternidad y sobretodo el ejercicio sano.

«Hoy estamos en este campo deportivo, realizando un campeonato relámpago de vóley con la participación de ocho equipos, quienes llegaron con sus familias y amigos a participar, teniendo una tarde muy alegre y deportiva, algo que hace falta en La Perla y todo el Callao, fomentar el deporte de manera gratuita y con premios que los incentiven a participar», manifestó la Ing. Tirsa Cortez.

Es importante añadir que este es el inicio de una serie de campeonatos que este grupo de vecinos realizarán en este distrito, añadiendo a sus eventos, entrega de premios, sorteo de regalos y juegos para niños, aseveró Leandro Ríos, quien a logrado convocar a sus vecinos para recuperar La Perla.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR